كثّفت وزارة السياحة، جهودها الرقابية في عدد من الوجهات السياحية الصيفية بمختلف المناطق والمدن؛ لضمان التزام مرافق الضيافة بمختلف أنواعها بالحصول على الترخيص والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، تزامناً مع انطلاق موسم صيف السعودية.وشملت الجولات الرقابية، خلال الشهرين الماضيين، عدداً من المناطق والمدن من بينها عسير، والباحة، والطائف، وجدة.ونفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة أكثر من 2,800 زيارة رقابية وتفقدية في الوجهات الصيفية، ووقفت الوزارة من خلال الزيارات الرقابية على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتوفر متطلبات السلامة، ومستوى النظافة، والتأكد من حصولها على الترخيص اللازم من وزارة السياحة لمزاولة النشاط.وشددت الوزارة، على جميع مرافق الضيافة، بما في ذلك مرافق الضيافة الخاصة في مختلف مناطق المملكة، بأهمية الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، وتطبيق الاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين، التي قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو إغلاق المرفق أو كليهما معاً. وعقدت السياحة، عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع المستثمرين والمشغلين لمرافق الضيافة في الوجهات السياحية الصيفية، وذلك في إطار جهودها التوعوية، ووقفت خلالها على استعداد مرافق الضيافة لموسم الصيف، واستمعت إلى المقترحات والاستفسارات المقدمة من قبلهم، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات والحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل.ودعت الوزارة، السياح والزوار إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة في مرافق الضيافة السياحية، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة ليتم التعامل معها بشكل فوري، بما يعزّز جودة الخدمات، ويرتقي بتجربة الزائر في مختلف الوجهات السياحية.