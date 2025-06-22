أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 12/‏‏ 06/‏‏ 2025م إلى 18/‏‏ 06/‏‏ 2025م، عن ضبط 12,066 مخالفاً، منهم 7,333 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,060 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1,673 مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,206 أشخاص 32% منهم يمنيو الجنسية، و65% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 03%. كما تم ضبط 71 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.كما تم ضبط 21 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13,238وافداً مخالفاً، منهم 12,015 رجلاً، و1,223 امرأة.وأحيل 6,244 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2,209 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7,238 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.