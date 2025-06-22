نجح فريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر بمنطقة المدينة المنورة، في نقل خمسة أشجار معمرة من قرية الفريش إلى مواقع مهيأة ضمن أراضي الغطاء النباتي، وذلك ضمن مبادرة نقل الأشجار المعمرة بغرض حماية الكنوز الطبيعية من الإزالة أو الإهمال، وضمان حياة جديدة للأشجار وتوفير بيئة مناسبة للنمو والاستدامة. وشرع المركز في نقل تلك الأشجار التي يتجاوز عمر بعضها 100 عام، وتنوعت بين شجر السمر والسيّال من فصيلة الأكسيا.وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر بمنطقة المدينة المنورة، زرع خلال العامين الماضيين 500 ألف شتلة مانجروف على ساحل الرايس، إضافة إلى ستة ملايين شجرة تمت زراعتها بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الجهات، كما تمت زراعة 300 ألف في متنزه البيضاء شمال المدينة المنورة، و50 ألف شجرة في متنزه المدينة الوطني، كما أنشأ المركز خمسة سدود حجرية وثمانية من العقوم التعويقية، وتم تأهيل خمس آبار تاريخية ضمن مشروع حصاد المياه من الصهوة، وحصر 94 غابة بمساحة 113 ألف هكتار، واستعادة 495 متراً مكعباً من الحطب والفحم، ورصد 20 مخالفة احتطاب عبر 35 دورية تم إطلاقها لحماية أراضي الغطاء النباتي بالمنطقة.