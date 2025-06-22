لا تزال الحرب التي تشنها إسرائيل على إيران مستمرة من الأسبوع الماضي، برشقات من الصواريخ البالستية، والمسيّرات المفخخة، من دون أن تلوح بادرة في الأفق بأنها ماضية إلى نهاية قريبة. ولأن الشعوب العربية والشرق أوسطية ذهلوا بالتهور الإسرائيلي، والرد الإيراني، ومساعي بنيامين نتنياهو إلى جرِّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للانضمام للحرب، فهم لم يتنبّهوا للتكلفة الإنسانية، والبشرية والاقتصادية الباهظة لحرب نتنياهو؛ الذي ظل يزعم منذ عام 2012 أنه بقيت أيام وأسابيع لتمتلك إيران القنبلة النووية. لم يتساءل أهل المنطقة والعالم ماذا لو لعبت إيران ورقة إغلاق مضيق هرمز؟ وماذا لو أدى أي تدخل أمريكي مباشر لتدمير منشآت البرنامج النووي الإيراني إلى تلوث إشعاعي وكيميائي ستتضرر منه الشعوب الخليجية، والآسيوية، والعربية؛ بل قد تتضرر منه شعوب العالم كله؟ لم يعد وقوع هذه الحرب لغزاً لمن يقرأون ما بين السطور، فقد تعجّل نتنياهو شنّها لضمان بقائه على سُدّة الحكم سنوات أخرى، يعرقل خلالها محاولات محاكمته على فساده. وعلى رغم أن الرئيس دونالد ترمب يطلق تصريحات وتهديدات متضاربة، يشجع فيها نتنياهو على مواصلة ضرب إيران، إلا أن البشَر في أرجاء العالم يأملون بأن يتمسك بتحقيق وعوده الانتخابية بوقف حروب العالم، وإحلال السلام، وإقامة نظام عالمي يعتمد على المصالح، والتبادل العادل. وفي المنطقة العربية والخليجية المطلب الدائم هو: شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل.