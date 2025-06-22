التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نظيره وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي. وكذلك التقى وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، كلاً على حدة.وناقشت لقاءات الوزراء، العلاقات وبحث التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.حضر اللقاء، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أسعد أبو النصر.