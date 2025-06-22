تبدأ الأحد الموافق للتاسع والعشرين من يونيو الجاري، المرحلة الثانية من إجراءات قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات السعودية وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المسجلين عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول). وتبدأ الإجراءات بإظهار الفرص المتاحة للطلبة، والمقابلات الشخصية، واختبارات القبول، التي تستمر حتى العاشر من يوليو القادم، على أن يتم في يومي الجمعة والسبت القادمين، رصد درجات الثانوية العامة وحساب الدرجة الموزونة بعد أن تنتهي المدارس من نتائج نهاية العام الدراسي الحالي. وكانت المنصة أتاحت للطلاب والطالبات تعبئة قائمة الرغبات بدءاً من 28 مايو الماضي، بواقع 25 رغبة في الجامعات، واختيار 4 كليات للطلاب، و3 للطالبات من كليَّات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واختيار جميع تخصصاتها.وتطرح المنصة فرصاً إضافية في حال توفرها، وذلك خلال الفترة من السابع عشر من يوليو القادم حتى يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه.يشار إلى أن المنصَّة تهدف إلى تيسير تجربة القبول الجامعي من خلال بوابة رقميَّة موحَّدة وشاملة، تُمكِّن الطلبة من اختيار تخصصاتهم بناءً على بيانات دقيقة ومحدَّثة، ووفقاً لميولهم وقدراتهم، من خلال أدوات ذكيَّة تدعم اتخاذ القرار الأكاديمي في بيئة تتَّسم بالشفافية والتنافسيَّة والموثوقيَّة.