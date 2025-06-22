اقترح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية الدكتور منصور الحارثي، إقامة مهرجان شعري سنوي في شارع الشاعر السعودي الراحل محمد الثبيتي في الطائف؛ ليكون فضاء ثقافياً حياً يُنعش المدينة بالفعاليات الأدبية، يضم الكتب، والشعر، والفن التشكيلي، ليجعل من الشارع مزاراً ثقافياً.جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان «الطائف مدينة الأدب»، التي أقيمت بحضور عدد من المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالمشهد الثقافي في المحافظة، وقدمها الحارثي بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن فعاليات تسجيل الطائف مدينةً مبدعةً لدى اليونيسكو، لتسليط الضوء على مفهوم المُدن المبدعة، ودورها في تطوير المشهد الإبداعي.يُشار إلى أن شارع الثبيتي في الطائف شارع فرعي من شارع قريش، ويتمتع بموقع هادئ ومناسب لإقامة الفعاليات الثقافية، ما يجعله مكاناً مثالياً لتحويله إلى معلم ثقافي دائم يخلّد اسم أحد أبرز شعراء المملكة.