أنهت أمانة منطقة جازان، ممثلةً في بلدية محافظة جزر فرسان تنفيذ (16) مشروعًا بلديًا بتكلفة إجمالية بلغت (340) مليون ريال، شملت مشروعات بلدية وإسكانية واستثمارية، بهدف تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية بالمحافظة.

وتضمنت المشاريع المنجزة تنفيذ (8) مشاريع بلدية بقيمة (40) مليون ريال، شملت مشروعات السفلتة، والنظافة، وتشغيل المدينة، إضافةً إلى (3) مشاريع إسكانية بتكلفة (280) مليون ريال لتطوير ثلاثة مخططات سكنية تضم (1711) قطعة، ونُفّذت (4) مشاريع استثمارية بقيمة (35) مليون ريال، شملت إنشاء مجمعي خدمات بترولية، ومصنعين للخرسانة والبلوك.

ويجري حالياً تنفيذ (11) مشروعاً جارياً بقيمة (130) مليون ريال، منها (8) مشاريع بلدية بتكلفة (63) مليون ريال، ومشروع إسكان تنموي يضم (92) وحدة سكنية بقيمة (40) مليون ريال.