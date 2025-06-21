تستعد منطقة جازان لاستضافة المؤتمر العلمي الثاني الذي تنظمه الجمعية التوعوية بأضرار المخدرات بجازان، بالشراكة مع فرع وزارة الصحة بجازان وعدد من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 26 يونيو 2025م.



وسيشهد المؤتمر مشاركة واسعة تضم 28 متحدثاً ومشاركاً من نخبة الخبراء والمتخصصين، لإثراء النقاش حول سبل تعزيز الوقاية ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات.



ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، التي تصب في مصلحة المجتمع، أهمها تعزيز الوقاية من آفة المخدرات ونشر الوعي الصحي المجتمعي بمخاطرها عبر إطلاق حملات إعلامية وبرامج توعوية مكثفة. كما سيسلط المؤتمر الضوء على أهمية تطوير أساليب العلاج والتأهيل للمتضررين، ودعم البحث والابتكار في هذا المجال الحيوي. ويطمح المنظمون كذلك إلى تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.



وأكد رئيس الجمعية التوعوية بأضرار المخدرات بجازان الدكتور سطام بن أحمد جدة أن «المؤتمر العلمي الثاني يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة آفة المخدرات التي تهدد أمن مجتمعاتنا وسلامة أبنائنا. نتطلع إلى مخرجات بناءة تسهم في تطوير استراتيجياتنا الوقائية والعلاجية، وتفعيل دور المجتمع في التصدي لهذه المشكلة».



ويعد المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين للاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث في مجال مكافحة المخدرات، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ وصحي خالٍ من المخدرات.