أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.



وأدى الصلاة معه، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن فهد بن فيصل، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن فرحان، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير سعد بن محمد بن سعود بن فرحان، والأمير بندر بن مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، والأمير محمد بن سعد بن خالد، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير فيصل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير مصعب بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، والأمير سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير تركي بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير محمد بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير سعود بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير سلطان بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير فهد بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير عبدالله مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان.