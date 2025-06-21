للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حُوِّل مسار طائرة تابعة للخطوط السعودية تقلّ 387 راكباً متجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى إندونيسيا، بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها، وفقًا لوزارة النقل والشرطة الإندونيسية.



وأشارت المديرية العامة للطيران المدني الإندونيسية، إلى أن رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم SV5688 قد انطلقت من مدينة جدة إلى العاصمة العمانية مسقط قبل أن تواصل رحلتها إلى إندونيسيا، إذ كان من المقرر أن تهبط في سورابايا، بمدينة تقع في جزيرة جاوة الرئيسية، لكن تلقى ضباط مراقبة الحركة الجوية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اتصالاً يفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة، ما دفعهم إلى تحويل مسارها إلى مطار كوالانامو الدولي في مدينة ميدان صباح اليوم (السبت).



وكشف رئيس هيئة المطارات الإقليمية، أسري سانتوسا، في بيان أن الضباط كانوا يتفقدون الطائرة بعد وصولها، فيما ظل مطار جزيرة سومطرة يعمل بشكل طبيعي.

من جهة أخرى تلقت الخطوط الجوية السعودية قبل أقل من أسبوع بلاغاً أمنياً عن وجود قنبلة على متن رحلتها رقم SV 5276 المتجهة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأكد مدير عام الاتصال المؤسسي في الخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني، أنه استجابة لبلاغ أمني ورد على متن الرحلة، حوّلت الخطوط السعودية رحلتها رقم SV5276 المتجهة من جدة إلى جاكرتا، إلى مطار كوالانامو في ميدان بجزيرة سومطرة غرب إندونيسيا.



وكشفت هيئة الطيران المدني الإندونيسية حينها أنه تم تحويل مسار الطائرة السعودية بعد تلقي السلطات الإندونيسية تهديداً بوجود قنبلة برسالة عبر البريد الإلكتروني وصلت الساعة 7:30 صباحاً (3:30 فجراً بتوقيت السعودية)، تضمنت تهديداً بـ«تفجير» رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم SV 5276، التي كانت متجهة من مدينة جدة السعودية إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي تقل 442 راكباً، 207 رجال و235 امرأة».



وبعد الساعة 10 صباحاً، حوّل الطيار مسار الطائرة من وجهتها، (مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا)، إلى مطار كوالانامو الدولي، الذي أخلى من الركاب، فيما قامت وحدة تفكيك القنابل بفحص الطائرة بحثاً عن أي عبوات ناسفة.



يذكر أن شركات طيران عدة تواجه بلاغات كاذبة بوجود متفجرات على متن طائراتها، لم يُعرف حتى الآن مصدرها أو دوافعها، ما يتسبب بخسائر عالية لشركات الطيران واحتجاز المسافرين لساعات طويلة لحين الانتهاء من تفتيش حقائبهم وأمتعتهم الشخصية.