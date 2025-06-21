جامعة طيبة بالمدينة المنورة.
جامعة طيبة بالمدينة المنورة.
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أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اعتماد 8 تخصصات جديدة ضمن برامج القبول للعام الجامعي 1447هـ، وذلك في إطار سعيها إلى تطوير منظومتها الأكاديمية وتلبية حاجات سوق العمل.

وتضمنت التخصصات الجديدة برامج في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، الإرشاد السياحي، والعلاج الوظيفي، والكيمياء الصناعية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة سلسلة الإمداد، إلى جانب ثلاثة برامج دبلوم في إدارة قواعد البيانات، والتسويق الرقمي، والسكرتارية التنفيذية.

وأكدت الجامعة أن تفاصيل البرامج الجديدة، إضافة إلى برامج القبول وفروع الجامعة وشروط الترشيح والتسجيل، متاحة ضمن «دليل القبول الجامعي للعام 1447هـ»، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.

ويأتي إطلاق هذه التخصصات الجديدة في إطار التوسع الأكاديمي الذي تشهده الجامعة، وحرصها على توفير خيارات تعليمية حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.
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