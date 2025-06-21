التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية ماركو أوسناتو، بحضور عددٍ من أعضاء البرلمان، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان المنعقد في روما بجمهورية إيطاليا.ورحب أوسناتو برئيس الشورى، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا من تعاون وتميز على الأصعدة كافة، مشيداً بدور المملكة البناء في دعم السلام والاستقرار الدوليين وتجنب النزاعات.ونوه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ومناقشة أوجه التعاون البرلماني، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.