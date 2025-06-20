أعلنت جمعية نور الفلك أن يوم السبت الموافق 25 من ذي الحجة 1446هـ سيكون أول أيام فصل الصيف فلكياً، وذلك نتيجة تعامد الشمس على مدار السرطان، ما يعلن رسمياً نهاية فصل الربيع الذي استمر (93) يوماً، وبداية فصل الصيف الذي سيمتد لمدة (94) يوماً.

وذكرت الجمعية أن يوم الانقلاب الصيفي يشهد وصول الشمس إلى أقصى ارتفاع لها ظهراً، وتغرب من أقصى نقطة غرباً في جميع المناطق الواقعة على مدار السرطان أو القريبة منه.

وأوضح رئيس الجمعية عيسى الغفيلي، أن مدار السرطان يمر عبر أراضي المملكة من منتصفها بطول يبلغ نحو 1,380 كيلومتراً، ويعبر أو يمر بالقرب من عدد من المحافظات والهجر في أربع مناطق رئيسة هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية.

وبيّن أن الشمس ستكون عمودية تماماً عند أذان الظهر يوم السبت على شريط يمتد بعرض (10) كيلومترات يعبر المملكة من شرقها إلى غربها، ما يؤدي إلى انعدام الظل بشكل تام للأجسام المتعامدة على سطح الأرض، موضحاً أنه يمكن ملاحظة انعدام الظل لأي جسم يشكّل زاوية (90) درجة مع سطح الأرض في عدد من المواقع، أبرزها: محافظة حوطة بني تميم، ومحافظة مهد الذهب، والشاطئ الجنوبي لمحافظة الرايس.