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نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في إجراء عملية ولادة ميدانية ناجحة لحاجة إندونيسية داخل ساحات المسجد الحرام في مشهد إنساني يعكس جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة في أي وقت ومكان.

وأوضحت الهيئة أن غرفة القيادة والتحكم تلقت بلاغاً عند الساعة ٩:٢١ يفيد بوجود امرأة تعاني من آلام حادة في البطن بالساحات الجنوبية للمسجد الحرام. وعلى الفور، باشرت فرقة إسعافية الموقع، وتبيّن أن الحالة تعود لحاجة على وشك الولادة.

وبحسب البروتوكولات الطبية المعتمدة، تولّت الفرقة الإسعافية إجراء عملية الولادة بنجاح في موقع البلاغ، وتم نقل الأم والمولود فوراً إلى أقرب منشأة صحية لاستكمال الرعاية اللازمة، وهما بحالة صحية مستقرة ولله الحمد.

وتؤكد الهيئة على أهمية سرعة طلب الخدمة الإسعافية في مثل هذه الحالات الطارئة، وذلك عبر الاتصال على الرقم 997، أو من خلال تطبيق «أسعفني»، أو باستخدام خاصية نداء الاستغاثة في تطبيق «توكلنا»، الذي يسهم في تحديد الموقع بدقة عالية، ويُسرّع استجابة الفرق الإسعافية ووصولها للمكان في الوقت المناسب.

وتُجدد الهيئة التزامها بتقديم الرعاية الطبية العاجلة لضيوف الرحمن، وتتمنى للجميع الصحة والسلامة في رحلتهم الإيمانية.

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