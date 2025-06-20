سالم صالح بن بريك
سالم صالح بن بريك
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ثمّن رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني، من جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح صحفي قال بن بريك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، عقد أمس في عدن: إن هذا الدعم كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
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