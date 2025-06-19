تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، محافظة جزر فرسان، والتقى مشايخ وأهالي المحافظة؛ لتبادل وجهات النظر حول كل ما يُعنى بالتنمية في المحافظة وغيرها من المحافظات، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي حاجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

وبحث أمير المنطقة ونائبه حاجات محافظة جزر فرسان من المشروعات الخدمية والتنمية السياحية أسوة بجميع محافظات المنطقة، إضافةً لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة.

كما تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز عدداً من المشاريع التنموية في المحافظة، واطلع ومرافقوه على سير تلك المشروعات التي تخدم جزر فرسان.

كما زار أمير جازان ونائبه، شيخ شمل محافظة جزر فرسان محمد بن هادي الراجحي في منزله، وذلك ضمن الجولة التي قاما بها للمحافظة.

وأعرب الشيخ محمد الراجحي عن سعادته بزيارة أمير منطقة جازان ونائبه، التي تجسد التلاحم والترابط بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.