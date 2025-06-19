وقف المدير العام للجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، لتسهيل إجراءات مغادرتهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ.

واطلع اللواء المربع على التسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإنهاء إجراءات مغادرتهم، وذلك إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير كافة الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين، ومتابعة إنهاء إجراءات مغادرة حجاج الجمهورية العراقية ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والخدمية.

وأكد اللواء الدكتور صالح المربع أن المديرية العامة للجوازات سخرت إمكاناتها البشرية والتقنية كافة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.