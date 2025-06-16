كشف التجمع الصحي في المدينة المنورة إجراء207 عمليات قسطرة قلبية وجراحية أجراها للحجاج خلال 47 يوماً. موضحاً أن عدد المراجعين للمراكز الصحية بلغ 37,46، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 16,059، والنقل الإسعافي 2,289، وبلغت جلسات الغسيل الكلوي 120.وكثف التجمع أعماله في الموسم الثاني في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج من خلال 33 مستشفى ومركزاً صحيّاً دائماً وموسميّاً، إضافة لعربات العيادات المتنقلة، بمشاركة أكثر من 21 ألف كادر صحي وفني يعملون على مدار الساعة لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية، وأطلق التجمع حملة توعوية وتثقيفية شاملة متعددة اللغات تستهدف ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة، وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقائي بلغات متعددة مع تفعيل الشاشات التوعوية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين السريع، إضافة إلى 109 شاشات داخل المنشآت الصحية التابعة للتجمع.