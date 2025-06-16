غادرت أمس (الأحد)، أولى رحلات الحجاج الإيرانيين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، متجهة إلى مطار عرعر، تمهيداً لانتقالهم براً عبر منفذ جديدة عرعر إلى العراق، ثم إلى إيران. يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، أنشأت غرفة عمليات خاصة لمتابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين على مدار الساعة، وتلبية جميع احتياجاتهم في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ وذلك إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، بناءً على ما عرضه ولي العهد، بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين، وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين.