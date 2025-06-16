استقبلت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، أمس، (الأحد)، طلاب وطالبات التعليم بأوراق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي (آخر الفصول الدراسية لهذا العام)، وانتظم نحو 6 ملايين من طلبة الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي، عدا طلاب وطالبات مدارس العاصمة المقدسة في لجان الاختبارات وسط إجراءات تنظيمية من المدارس؛ ليؤدي الطلبة اختباراتهم خلال اليوم الدراسي المعتاد حسب توجيهات الوزارة في تنظيم جديد ينفذ لأول مرة. وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة للاختبارات، التي ستستمر أسبوعين كاملين بما في ذلك اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في بعض المواد الدراسية.وأكدت الوزارة، أهمية الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الاختبارات والمراجعة والرصد في نظام «نور» الإلكتروني تمهيداً لإغلاق العام الدراسي وترحيل أسماء الطلبة الناجحين إلى صفوفهم الجديدة قبل بدء الإجازة الصيفية، التّي ستبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق للأول من محرم القادم.جدة: الاختبارات مبشرّة ومميّزةبروحٍ طموحة وهممٍ عالية، ووسط أجواء محفّزة ومعنويات مرتفعة، انطلق طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.وأكدت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، أن بداية الاختبارات جاءت مبشّرة، وأظهر الطلاب أداءً مميزاً واستعداداً يعكس وعيهم بدورهم ومسؤوليتهم، بدعم من أسرهم وبتعاون مثمر من إدارات المدارس والمعلمين والمعلمات.وأضافت، أن الإدارة حرصت على تقديم الدعم النفسي والتربوي للطلبة وأولياء أمورهم عبر خطوط هاتفية إرشادية، إضافة إلى التوعية الصحية المستمرة في المدارس، مشيرةً إلى استمرار تقديم حصص لمعالجة الفاقد التعليمي بالتزامن مع أعمال التصحيح والرصد؛ لضمان دقة التقييم.وقدّمت اللهيبي، شكرها للكوادر التعليمية والإدارية كافة في مدارس جدة على ما بذلوه ويبذلونه من جهود مخلصة، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات الذين يمثلون طموح الوطن ومستقبله الواعد.يُشار إلى أن الاختبارات التحريرية ستتواصل حتى الخميس 26 يونيو 2025م، ضمن اليوم الدراسي، مع مراعاة تخصيص فترات خاصة للطلبة المتوقع تخرجهم وطلاب الدور الثاني، تحقيقاً لشمولية التقييم وعدالته.بداية جادة لاختبارات مدارس حائلباشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، صباح أمس (الأحد)، تنفيذ اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1446هـ، في جميع مدارس التعليم العام التابعة بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والتهيئة الفنية والإدارية؛ لضمان سير الاختبارات وفق أعلى معايير الانضباط والجودة التعليمية.وأكدت الإدارة، أن انطلاقة الاختبارات جاءت ثمرة جهود تنسيقية وتكاملية بين مكاتب التعليم والمدارس ومشرفي ومشرفات الإدارة، بما يضمن انتظام الجدول الزمني للاختبارات، ودقة تنفيذها، وسلاسة إجراءات المتابعة والتقويم.ووجّه مدير عام التعليم بمنطقة حائل عمر هجاد الغامدي، رسالة تربوية إلى الطلاب والطالبات، عبّر فيها عن ثقته بكفاءتهم واستعدادهم لتحمّل مسؤولية المرحلة، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة التعليم بتهيئة بيئة تعليمية محفّزة وآمنة، تضمن تكافؤ الفرص، وتعزّز من جودة نواتج التعلّم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في محور التعليم النوعي.