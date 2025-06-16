​​نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال مايو على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن السعودية.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها شملـت عدداً من القطاعات التجارية، من أبرزها: قطاع التجزئة، والتبغ، والذهب، والخدمات العامة.وأشارت الهيئة، إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي: مخالفات عدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، إضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.وأفادت الهيئة أن هذه الزيارات؛ تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة لدى المكلفين من قطـاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب ذلك الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.ودعت الهيئة المستهلكين، إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وتُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة (2.5)% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو (1,000) ريال بحد أدنى.