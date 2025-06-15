وصلت اليوم طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار عرعر، إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء على ما عرضه ولي العهد بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين، وضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ استقبلهم منسوبو الوزارة والجهات ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال إجراءات مغادرتهم عبر منفذ جديدة عرعر البري باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد عملت الفرق الميدانية بالوزارة فور وصول الحجاج على تسهيل انتقالهم إلى المنفذ الحدودي بكل يسر، تنفيذاً لخطة متكاملة أعدّتها الوزارة بالتنسيق مع الجانب الإيراني، لضمان راحة الحجاج وسرعة مغادرتهم وفق رغبة بعثتهم الرسمية.

يُذكر أن أول فوج من الحجاج الإيرانيين قد غادر اليوم (الأحد)، ضمن مراحل تنفيذ الخطة التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، وتتابعها غرفة عمليات خاصة وفّرت الرعاية والخدمات للحجاج حتى لحظة مغادرتهم.

كما أجرى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اتصالاً هاتفياً، برئيس هيئة الحج والعمرة والزيارة في إيران الدكتور علي بيات، طمأنه خلاله على سلامة وانسيابية خطة انتقال الحجاج في جميع مراحلها، بدءاً من مغادرتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروراً بمطارَي الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وانتهاء بمنفذ جديدة عرعر البري، إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناء على ما عرضه ولي العهد بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين.

وعبّر الدكتور علي بيات عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما أُحيط به الحجاج الإيرانيون من رعاية واهتمام طوال فترة وجودهم في المملكة، كما ثمّن حرص وزير الحج والعمرة ومتابعته المستمرة لتيسير إجراءاتهم وضمان راحتهم في جميع مراحل الرحلة.