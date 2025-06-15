أنقذ المواطن محمد الجعيب البجادي من مركز وادي بن هشبل بمحافظة خميس مشيط، حياة 4 أطفال ووالدهم بعدما تعرضوا لحادثة مرورية وقعت على طريق الرين-الرياض قبل نحو 3 أشهر، فيما توفيت والدة الأطفال في الحال.

وكان المواطن البجادي قد توقف بمركبته خلال مشاهدته الحادثة المرورية التي نتجت عن ارتطام مركبتهم بمركبة أخرى (نقل ثقيل)، إذ توفيت الزوجة، واحتُجز الزوج والأطفال الأربعة داخل مركبتهم، فيما قام المواطن المُنقذ بإسعاف الزوج والأطفال إلى مستشفى الرين، ومرافقته الأطفال الأربعة لمدة يوم في أحد المستشفيات بمحافظة المزاحمية حتى تمكن أقارب الزوج والأطفال من الوصول إليهم من محافظة بارق.

وقال البجادي في حديثه: «الفزعة والنخوة صفتان متأصلتان في المجتمع السعودي، ومثل هذا الموقف متأصل فينا كسعوديين، وهو من عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا المجتمعية والإسلامية». من جهتها، كرّمت قبيلة آل محجوبة أثرب بني شهر من محافظة بارق، المواطن المُنقذ على موقفه البطولي.