استقبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الحفل التي أقامته الأمانة اليوم (الأحد) 19 ذي الحجة 1446هـ، بحضور الوكلاء، ومديري الإدارات، ورؤساء البلديات، ومنسوبي الأمانة والبلديات، بمقر أمانة المنطقة الشرقية.

ورفع الجبير، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز- حفظهم الله، بمناسبة نجاح موسم الحج 1446هـ، مثمناً الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن ما تحقق في موسم الحج لهذا العام كان بفضل من الله تعالى، ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة بتوفير جميع الإمكانات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، مما أسهم بعد توفيق الله في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.

وأثنى أمين المنطقة الشرقية على الجهود التي قامت بها الوكالات والبلديات والإدارات الخدمية، وكافة الجهات الحكومية المشاركة، أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً بذل المزيد لخدمة المنطقة والمواطنين والمقيمين والزوار.