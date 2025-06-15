تسلم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نسخة من إنجازات حرس الحدود بالمنطقة لعام 2024م.

جرى ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء بحري ناصر القحطاني، الذي قدم لسموه شرحاً عن أبرز إنجازات حرس الحدود خلال الفترة الماضية.

ونوه أمير جازان بما تحظى به القطاعات الأمنية بالمملكة كافة من دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله، ومتابعة وزير الداخلية، مشيداً بالدور الذي يقوم به منسوبو حرس الحدود في حماية حدود المملكة بكل تفانٍ، حاثهم على استمرار الجهود والأداء.

كما التقى أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مفوض الإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة، ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله بن علي حُمدي. واطلّع خلال اللقاء، على التقرير الشامل للفرع لعام 2024م، مستمعاً لشرح عن محتوى التقرير المتضمن إنجازات الفرع والمبادرات المنفذة في المنطقة خلال الفترة الماضية، ومنها «مبادرة اللحمة الوطنية.. دين ومسؤولية»، ومبادرة «الإفتاء والشباب»، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام ودعم لمجالات الإفتاء والبحوث، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة.

من جهة أخرى، استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن جلوي، بمكتبه اليوم، الوكلاء ومديري العموم ومنسوبي ديوان الإمارة الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى. وبادلهم أمير المنطقة التهنئة، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود والعمل الجاد والمخلص للقيام بالمهمات المناطة بهم على أفضل وجه، وخدمة المواطنين بكل تفانٍ وإخلاص.