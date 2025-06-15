استعرض أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تقريراً لمشاريع شركة الاتصالات السعودية في المنطقة، إضافة إلى أعمال الشركة التي قدمتها خلال موسم الحج في منفذ الوديعة الحدودي.



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع الشركة بالمنطقة المهندس سعد بني هميم.



واشتمل التقرير على جهود الشركة في مشاريع الربط والحماية لشبكة stc بين منطقة نجران ومنطقة عسير والرياض ومحافظة شرورة، وكذلك أعمال الشركة في تعزيز الشبكة في منفذ الوديعة خلال موسم الحج، ومشاريع توسعة أبراج الجوال، وشبكة الألياف البصرية بالمنطقة.