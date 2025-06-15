أكدت مؤسسة الخطوط الجوية السورية أن ركاب الرحلة، التي كانت متجهة من الشارقة إلى دمشق مساء يوم أمس (السبت)، والتي تم تحويل مسارها إلى مطار تبوك في السعودية نتيجة للتوترات الحاصلة في المنطقة، قد تم تأمينهم واستقبالهم في أحد فنادق مدينة تبوك.

وأوضحت المؤسسة عبر قناتها على «تلغرام» أنه بعد متابعة وجهود حثيثة بذلتها إدارة المؤسسة لضمان راحة وسلامة ركابها، سُمح للركاب بمغادرة المطار والإقامة في الفندق، موجهة الشكر للسعودية على تعاونها الكريم.

وكانت المؤسسة أعلنت أمس أن الرحلة رقم RB 502، القادمة من الشارقة في الإمارات والمتجهة إلى دمشق، تم تغيير مسارها أثناء التحليق، وذلك نتيجة للتوترات الحاصلة في المنطقة، وهبطت الطائرة بسلام وأمان في مطار تبوك في السعودية.