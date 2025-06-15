استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بقاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام و منسوبي الإمارة الذين قدموا التهنئة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبادل أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

وفي بداية الاستقبال نوه بالنجاح الكبير وغير المسبوق الذي تحقق في موسم حج هذا العام، والذي تحقق بفضل لله تعالى ثم بالتوجيهات الكريمة والمتابعة والإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، مشيداً بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما ثمن أمير منطقة تبوك جهود العاملين والعاملات بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من مختلف القطاعات وكذلك المتطوعين والمتطوعات، معرباً عن فخره واعتزازه بما يقدمونه من أعمال جليلة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ حالة عمار ‏، منوهاً بالجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والحرص على ‏إنجاز المعاملات، حاثاً على مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة وأهلها والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر.