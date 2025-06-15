ذكرت صحيفة يوراسيان تايمز أمس، أن تغييرات في إستراتيجية الولايات المتحدة، التي كانت تُعرِضُ عن بيع مقاتلات إف - 35 التي تستخدم تكنولوجيا «الاستخفاء» (ستيلث) للدول التي تعتبرها في الصف الثاني من حلفائها، قد تدفعها للاتجاه إلى بيع هذه المقاتلات، التي تنتجها شركة لوكهيد، إلى المملكة العربية السعودية والهند. وكان الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد جيم تايليت كشف التفاصيل الرئيسية للجيل الخامس من مقاتلات إف - 35 خلال مخاطبته مؤتمر بيرنشتاين للقرارات الإستراتيجية، الذي عقد في 28 مايو الماضي. وقال، إن تحديثاً للجيل الخامس الإضافي سيشمل دهن هذه المقاتلة بطلاء الاستخفاء، بحيث لا يراها رادار العدو. وأضاف، أن الولايات المتحدة قد تقوم بتصدير مقاتلات إف - 35 إلى حلفائها في منطقة الخليج، خصوصاً السعودية، والإمارات، وقطر. وزاد، أن المسؤولين السعوديين يخضعون مسألة التفوق الجوي للنقاش، وإيجاد سبيل لاقتناء مقاتلات الجيل الخامس. ورأى، أنه على رغم أن تطوير هذا الجيل من الطائرات الحربية سيستغرق وقتاً؛ إلا أنه إذا تم العمل مع السعودية بشأن تعزيز تفوقها الجوي، وقدراتها الجوية والدفاعية المتكاملة فستكون هناك فرص جيدة للوكهيد. وكانت «رويترز» أشارت الشهر الماضي إلى أن مسؤولين سعوديين بحثوا مع نظرائهم الأمريكيين فرص شراء مقاتلات إف - 35.