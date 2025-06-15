في حين ينتظر طلاب وطالبات التعليم بمدارس البنين والبنات في العاصمة المقدسة، نتائج اختباراتهم التحريرية التي انتهوا منها قبل 18 يوماً، تنطلق اليوم (الأحد)، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1446هـ في بقية مناطق ومحافظات المملكة، الذي يعد آخر الفصول لهذا العام، والتي سوف تستمر حتى الخميس القادم وهو الموعد المحدد لإعلان النتائج للصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث ثانوي.وأكدت وزارة التعليم على ضرورة إجراء الاختبارات خلال اليوم الدراسي المعتاد، ودون أن يكون هناك تأثير أو خلل على سير الحصص الدراسية في إجراء يعد الأول من نوعه في تنظيمات الاختبارات في مدارس البنين والبنات بالمملكة.وبينت الوزارة أن إجراء الاختبارات خلال اليوم الدراسي يهدف لتنظيم عملية التعليم والتعلم، والحد من بعض الظواهر السلبية التي كانت تصاحب الاختبارات خلال الأعوام الماضية، وتشجيع الانضباط المدرسي وزيادة التواصل ما بين المدارس وأولياء الأمور.وشددت الوزارة على أهمية إعلان جدول اختبارات الطلاب والطالبات المكملين الخميس القادم على أن تبدأ اختباراتهم اعتباراً من الأحد الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة الحالي ولمدة ثلاثة أيام.وفي الطائف، أكملت أكثر من 1400 مدرسة استعداداتها كافة لانطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، التي تنطلق في تمام الـ7:00 صباحاً. أثناء اليوم الدراسي، على أن يتم الحضور قبل بدء الاختبارات بربع ساعة.وكانت المدارس كافة قد أنهت استعداداتها مبكراً؛ المتمثلة في تهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة، أثناء اليوم الدراسي من خلال تجهيز وتهيئة المدارس كافة مقار الاختبارات، وإعداد جداول الاختبارات والاختبارات المركزية. وما يتصل بها وغرف التحكم «الكنترول»، فضلاً عن الإرشادات الصحية، وما يختص بجانب الأمن والسلامة والتوجيه الطلابي، والصحة المدرسية.وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد عبدالله الغامدي، ضرورة جاهزية المجتمع التعليمي واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات، والعمل بروح الفريق الواحد، وتقديم أنواع الدعم والمساندة كافة لأبنائنا الطلاب والطالبات، بما يضمن جودة أداء الاختبارات أثناء اليوم الدراسي.وتركز الإدارة العامة للتعليم على الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات، إضافة إلى بثِّ الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلاب ومنسوبي التعليم عبر صناعة رسائل اتصالية محفزة لأداء الاختبارات، واستثمار الوسائط الإعلامية كافة؛ لنشر هذه الرسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وطمأن الدكتور الغامدي أولياء الأمور والطلاب بأن حجم الاستعدادات يعكس العناية والاهتمام على المستويات كافة وفق منظومة عمل واضحة ودقيقة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية دور الأسرة وتعاونها المتكامل مع المدرسة، من خلال المتابعة الدائمة للأبناء في فترة الاختبارات خصوصاً، وعلى مدار العام عموماً.