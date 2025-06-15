تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة مشاريع تطويرية للجسور والأنفاق ضمن خطتها الشاملة لتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة التنقل في المدينة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتهدف هذه المشاريع إلى تسهيل الحركة وتقليل الازدحام المروري في المحاور الرئيسة المؤدية إلى المسجد النبوي؛ من خلال رفع كفاءة الربط المروري الداخلي والخارجي وتحسين تجربة التنقل والارتقاء بجودة الحياة في المدينة المنورة.وتشمل المشاريع جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله؛ الذي يُعد حلقة وصل حيوية تربط المطار بمحطة قطار الحرمين والمسجد النبوي، ويضم مسارين مخصصين لحافلات النقل السريع (BRT) لتيسير التنقل بكفاءة ومرونة، إضافة إلى جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف؛ الذي يعزز الربط بين أحياء المدينة ويخفف الازدحام المروري في المحاور المؤدية إلى المسجد النبوي مع توفير ممرات آمنة وسلسة لضيوف الرحمن، كما يبرز جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله كأحد المسارات الحيوية التي تسهم في تحسين الانسيابية المرورية نحو المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي.