ثمنت رابطة العالم الإسلامي التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بشأن تسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين، وتوفير جميع الخدمات لهم، حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، نوّه الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذا التوجيه الملكي الكريم الذي يأتي امتداداً لنهج راسخ انتهجته القيادة المباركة للمملكة العربية السعودية لتوفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام والعناية بهم ومتابعة شؤونهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

وسأل العيسى الله عز وجل أن يجزل مثوبة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما، والأمة الإسلامية كافة، وأن يديم على المملكة العربية السعودية عزها وأمنها ورخاءها.