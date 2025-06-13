أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مركز عمليات الطوارئ النووية بالهيئة يتابع الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة، ويؤكد على أن المستويات الإشعاعية في المملكة في مستوياتها الطبيعية.

وأوضحت الهيئة عبر منصة «X»، أن المركز يعمل على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة على المملكة استباقياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الإشعاعية.

وأشارت الهيئة إلى أن تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه وما قد يكون معها من مواد مشعة، ولن يكون هناك آثار في المياه المنتجة، موضحة أن الإجراءات الاستباقية الوقائية تتم بتكثيف مراقبتها.