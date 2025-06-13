أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الجمعة)، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وعبر وزير الخارجية خلال الاتصال عن إدانة الاعتداء الإسرائيلي السافر على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا رفض استخدام القوة، وضرورة اعتماد الحوار لمعالجة الخلافات. وقال الأمير فيصل بن فرحان: «إن الهجوم الإسرائيلي يعرقل الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية».

كما أجرى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال بحث الاعتداء الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعياته الإقليمية، والمساعي المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا، بوزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، بحث فيه الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعياته الإقليمية، والمساعي المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.