​​​تمكّنت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة لتهريب 1,719,806 حبات من مادة «الإمفيتامين» المخدر، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أنه وردت إرسالية معدات عبر ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن «مطحنة»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل الإرسالية.

وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة.​

وأكد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا المتحدث باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.