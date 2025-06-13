أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها فعّلت عدداً من الخدمات الرقمية لتسهيل التوظيف المؤقت خلال موسم الحج، إذ أصدرت أكثر من 43 ألف تأشيرة عمل مؤقت عبر خدمة «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة»، واستفاد نحو 40 ألف عامل من خدمة «باب أجير»، موزعين على أكثر من ثلاثة آلاف منشأة.وقالت (الموارد) إن «مشاركتها في حج 1446هـ، هدفت إلى تعزيز كفاءة العمل الموسمي عبر منظومة متكاملة من المبادرات الاجتماعية والتنظيمية والتقنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتيسر أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم في أجواء من الطمأنينة واليسر».وأشارت إلى أنها أطلقت مبادرة (أنورت) خلال الموسم لتعظيم الأثر المجتمعي للعمل التطوعي، بمشاركة أكثر من 12 ألف متطوع ومتطوعة، قدموا خدمات الضيافة والإرشاد ودعم تنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبلغ إجمالي الساعات التطوعية أكثر من 152 ألف ساعة، مما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.وأضافت أنه «تم تشغيل 35 مركزاً لضيافة أطفال العاملين وضيوف الرحمن، إذ وفرت المراكز بيئة نفسية مستقرة للأطفال خلال أدائهم المهمات أو المناسك. كما قدمت خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري عبر التطبيق الإلكتروني المخصص للمشاعر».كما نفذت الوزارة أكثر من 4500 جولة رقابية على المنشآت المشاركة في الموسم، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات تأشيرات العمل المؤقت وأنظمة العمل، إذ ساعدت هذه الجولات على رفع كفاءة الأداء وضمان بيئة عمل مستقرة وخدمات نوعية للحجاج.