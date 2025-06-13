أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب 2.756.806 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر و1.944.230 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي وأربعة أطنان من مادة الحشيش المخدر و180 طناً من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، وهم 1518 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و842 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وسبعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، وستة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإرترية، وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية، و33 مواطناً.وحثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على المبادرة بالإبلاغ عن كل ما يتوفر لديهم من معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.