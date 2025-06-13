أصدرت وزارة الحج والعمرة توجيهًا عاجلًا إلى شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين بضرورة الالتزام بتوثيق عقود إسكان المعتمرين من خلال المنصات الرسمية المعتمدة قبل إصدار أي تأشيرة عمرة.

وأكدت الوزارة في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن خدمة توثيق العقود تتم حصريًا عبر شركات العمرة السعودية ووكلائها الخارجيين من خلال منصة «مسار» ومنصة «نسك» للعام 1447هـ، مشيرة إلى أن إصدار التأشيرة لن يتم إلا بعد التحقق من وجود عقد سكن موثق ومُرخّص من وزارة السياحة.

وشددت الوزارة على أن أي تقصير في هذا الإجراء سيُقابل باتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة، داعية جميع الشركات والوكلاء إلى الالتزام الكامل بما ورد في التوجيه.

يُذكر أن هذا التعميم يأتي في إطار حرص وزارة الحج والعمرة على تنظيم خدمات ضيوف الرحمن وضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين بما يحقق أعلى معايير الراحة والسلامة.