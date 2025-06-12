أعلن المركز الوطني للأرصاد أن إجمالي البيانات والنشرات الأرصادية المدخلة والمرسلة لخدمة الملاحة الجوية، عبر مركز جدة الإقليمي للاتصالات الأرصادية التابع له، بلغ أكثر من 59 ألف رسالة ومعلومة أرصادية خلال موسم حج هذا العام، وذلك في إطار دعمه المستمر لتأمين سلامة الأجواء، وتزويد الجهات المختصة ببيانات دقيقة في الوقت المناسب.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن الأعمال التي نفذها المركز التي شملت تقديم 39 ألف رسالة ونشرة أرصادية خلال موسم حج 1446هـ، دعماً للجهات المعنية في تنظيم الحشود وخدمة ضيوف الرحمن، وسعياً لتحقيق موسم حج استثنائي ببيئة مناخية آمنة ومطمئنة.

وأوضح المركز أن جهوده في هذا الموسم شملت تنفيذ ثلاث دراسات بحثية ميدانية متخصصة، شارك فيها أكثر من 25 باحثاً ومختصاً؛ بهدف رصد التغيرات المناخية الدقيقة، وتطوير تقنيات التنبؤ، وقياس تأثير العوامل الجوية في البيئة والصحة العامة في مناطق الحج، إضافة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة مخرجات النماذج العددية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تشغيلية متكاملة واستعداد مبكر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما عزز من جاهزية الجهات ورفع الوعي الوقائي لدى الحجاج، عبر برامج إعلامية وتوعوية ميدانية، نُفذت في ساحات المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومحطات قطار الحرمين، بدعم من شركاء المركز في القطاعات الخدمية المختلفة.

وبين المركز أنه سيواصل أداء دوره في دعم السلامة العامة، وفق أعلى معايير الجودة والتكامل، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.