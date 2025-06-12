أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري. ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

يتولى رئاسة الجانب السعوي في المجلس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فيما يتولى رئاسة الجانب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع السعودية ومصر، واستناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون في شتى المجالات.

ويضم المجلس عدداً من الوزراء والمسؤولين من البلدين فى المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في المحضر.

ويعقد المجلس اجتماعاته دورياً وبالتناوب في السعودية ومصر، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.