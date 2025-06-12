تتسارع خطوات تنفيذ مشروع المنطقة المركزية في مدينة حائل، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات النوعية لتحسين جودة الحياة في وسط المدينة، على مساحة تتجاوز 700 ألف متر مربع، في خطوة تهدف إلى إحياء قلب حائل وتحويله إلى مركز عمراني وثقافي واستثماري نابض بالحياة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الهوية التراثية والمعمارية للمدينة، وتنظيم الحركة المرورية داخل النطاق المركزي، إلى جانب إنشاء بيئة حضرية متكاملة تستجيب لاحتياجات السكان والزوار، مع خلق فرص وظيفية واستثمارية، وتعزيز السياحة الداخلية من خلال ربط المناطق التراثية بمسارات حديثة ومرافق خدمية نوعية.

وفي هذا السياق، قام أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي بجولة ميدانية تفقدية داخل موقع المشروع، للاطلاع على سير العمل ومتابعة نسب الإنجاز، إذ التقى بالفرق الهندسية والمقاولين، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية التي تليق بمكانة المشروع وأثره المنتظر في رفع جودة المشهد الحضري.

ويشمل المشروع مكونات متعددة، منها: شبكة مسارات للمشاة والدراجات وإنشاء ساحات حضرية وربطها بمناطق الأنشطة وتعديل اتجاهات الشوارع وتوسيع الأرصفة وتطوير الواجهات التجارية وإزالة التشوهات البصرية والحفاظ على المباني ذات الطابع التراثي، وإيجاد مناطق استثمارية وحدائق مرتبطة بالمواقع التاريخية.

ويُعد المشروع نموذجاً لتكامل الرؤية الحضرية والثقافية والاستثمارية في مدينة حائل، في ظل الدعم المستمر من هيئة تطوير منطقة حائل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير مراكز المدن وتحسين جودة الحياة.