في إطار تنفيذ مهمات وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب (2,756,806) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر و(1,944,230) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(4) أطنان من مادة الحشيش المخدر و(180) طنًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، وهم (1518) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(842) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و(7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، و(6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإرترية، و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية، و(33) مواطنًا.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين للمبادرة إلى الإبلاغ عن كل ما يتوفر لديهم من معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، أو رقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.