بعد أن حالت الظروف دون قدرة الحاج اليمني حسين صالح على أداء فريضة الحج، ابتسم له الحظ أخيراً وهو بعمر ناهز الـ70 عاماً، إذ عقد نيّته قبل ستة أشهر؛ ليكتبه الله من ضمن ضيوفه، الذين وقفوا بعرفة هذا العام.يتحدث الحاج بقلب يملأه الرضا، ولسان يُترجم رضاه، أنه منذ وصوله إلى مكة المكرمة وهو يشعر بالبركة، لا سيما أنه يتنقل من مكانٍ مُبارك إلى آخر مثله، بدايةً من المسجد الحرام، ثم المشاعر، وكذلك المسجد النبوي، وزيارة الروضة الشريفة، وقبر المصطفى -عليه الصلاة والسلام- ويرغب أن يعيش هذه السكينة التي تحفّه هو وصديقه اليمني عبده الأثوري (33 عاماً) الذي تعرف عليه في مكة المكرمة، وهو الآخر حاج للمرة الأولى، ويتشاركان رحلتهما الروحانية، حتى مغادرتهما المدينة المنورة يوم الجمعة.