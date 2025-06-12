أظهر الرواق السعودي في مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام لضيوف الرحمن، فن العمارة السعودية.ويقع الرواق الذي يتضمن مشروع توسعة المطاف خلف الرواق العباسي، ويحيط به وبصحن الكعبة المشرفة، أتى حين أمر الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بتوسعة المسجد الحرام؛ لاستيعاب أعداد الحجاج المتزايدة، وبدئ العمل عليه في عهد الملك سعود في 1955م، واستمر بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد، ليستكمل تطويره في عهد الملك فهد والملك عبدالله، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.ويتكون الرواق من 4 أدوار وهي الدور الأرضي، والدور الأول و الدور الثاني «الميزانين»، والسطح، وأصبحت الطاقة الاستيعابية للرواق السعودي 287,000 مصلٍ، و107,000 طائف في الساعة بالرواق وصحن المطاف.ويوفر الرواق مساحات أوسع للطائفين والمصلين، وفق معايير هندسية عالية الجودة والدقة، كما يمتاز بتوافر جميع الخدمات التقنية والخدمية وأنظمة الصوت والإنارة، التي تسهم في تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن.