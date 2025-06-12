تواصل هيئة الطيران المدني، بالتزامن مع مغادرة الحجاج، جهودها الرقابية بواسطة فريق متخصص في التفتيش؛ لمتابعة جودة الخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمة من المطارات والناقلات. وتتولى الهيئة متابعة تجربة ضيوف الرحمن في المطارات بتنفيذ جولات على مدار الساعة للتأكد من تطبيق أعلى المعايير، وتوفر المرافق والخدمات على مستوى عالٍ من الجودة، وتسهم في راحة حجاج بيت الله، وتذليل الصعوبات، وتجاوز التحديات التي تواجههم عبر مطاراتها.ويشرف مختصو التفتيش على الخدمات عبر أربع مراحل تتضمن: التقييم المسبق لجاهزية المطارات لمرحلتي القدوم والمغادرة، الذي يتم من خلاله تقييم جميع نقاط السفر التي يمر عبرها الحجاج، فيما تتضمن المرحلة الثانية: متابعة أداء وجودة الخدمات المقدمة في موسم القدوم والمغادرة عبر مراقبة وتحليل 31 مؤشر أداء لقياس أوقات الانتظار، ومستويات الرضا في مراحل السفر، والمرحلة الثالثة: إصدار ومشاركة التقرير الختامي الخاص بموسم الحج، الذي يقوم بإعداده فريق مختص بتحليل ومتابعة الأداء، يستعرض أبرز التحديات وفرص التحسين والدروس المستفادة والمقترحات. وفي المرحلة الأخيرة يتم العمل مع المطارات على بناء خطط تصحيحية لمعالجة الملاحظات للمواسم القادمة، وتحسين تجربة الحجاج. وخلال جميع هذه المراحل وعلى مدار العام والساعة يتم التعامل مع الشكاوى والاقتراحات الاستفسارات الخاصة بالمسافرين وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم.