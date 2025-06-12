اندلعت شرارة الاحتجاجات العنيفة في لوس أنجلوس احتجاجاً على إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي تعهد بتحرير المدينة.ورغم فرض حظر تجول جزئي بعد نحو خمسة أيام من الاحتجاجات الصاخبة، طافت مسيرة تضم مئات المتظاهرين وسط مدينة لوس أنجلوس، وحاصرت الشرطة المحتجين، واعتقلت عدداً منهم، ومن ثم لا يبدو أن المشهد تغيّر كثيراً، خصوصاً أن الاحتجاجات بدأت تتمدد مثل كرة الثلج حتى طالت العديد من المدن الأمريكية الأخرى.وبدت أحداث لوس أنجلوس وكأنها معركة شخصية بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب وحاكم المدينة الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي يرفض أي تدخل من قبل الإدارة الأمريكية، ولا يتوقف عن انتقاد قرارات نشر الحرس الوطني أو إنزال قوات المارينز إلى الشوارع، وسط تحذيرات من أن ما يقوم به ترمب سيمتد إلى باقي الولايات.ولعل هذه المعركة هي التي دفعت ترمب إلى الإعلان بأنه سيحرر لوس أنجلوس من الغزاة، مؤكداً عزمه استخدام كل الموارد المتاحة لدى الولايات المتحدة، لقمع العنف، وفرض القانون.لا شك أن الهجرة غير الشرعية تمثّل خطراً على أي مجتمع، ويمكن أن تقود إلى الفوضى والفلتان والاضطرابات الأمنية، وهو ما ينبغي مواجهته بالقانون، وبما لا يؤدي إلى نتائج عكسية.