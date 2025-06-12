شرُفَ أكثر من 94 ألف فرد عملوا ضمن منظومة الحج لهذا العام بخدمة الحجاج في مختلف المواقع الميدانية والتنظيمية، ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن.وبيَّنت وزارة الحج والعمرة أن الأرقام المسجلة تأتي في إطار عمل مؤسسي منسّق يجمع بين الجهات الحكومية والخدمية، ويعتمد على تكامل الكوادر البشرية مع التقنيات الحديثة، بما يضمن تقديم تجربة حج آمنة وميسرة.وفي جانب الرقابة، نفّذ مركز «امتثال» التابع للوزارة أكثر من 70 ألف جولة رقابية ميدانية خلال الموسم، شملت مساكن الحجاج والمخيمات والمطابخ المركزية والمرافق التشغيلية. أما في محور التوعية فشهد الموسم إنتاج أكثر من 1.2 مليون مادة توعوية بعدة لغات، كما أسهم تطبيق «نسك» في تقديم أكثر من 30 خدمة رقمية إضافية هذا العام، أبرزها «نسك AI»؛ وهو مساعد رقمي ذكي يقدّم خدمات توعوية وإرشادية بعدة لغات عبر تفاعل صوتي ونصي، بالتكامل مع 25 جهة حكومية، و10 شركاء من قطاع الأعمال.وفي مجال السلامة، سُجلت أكثر من ستة ملايين قراءة لبطاقة «نسك» الذكية، التي تُستخدم لتعزيز السلامة الميدانية، والوصول السريع للحجاج.كما قدمت مبادرة «نسك عناية» أكثر من 845 ألف خدمة مباشرة، شملت الدعم الصحي والنفسي واللغوي، والاستجابة للحالات الإنسانية عبر فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة.وعلى صعيد التطوع، شارك في هذا الموسم أكثر من ثلاثة آلاف متطوع في خدمة ضيوف الرحمن، موزعين على ستة مسارات متنوعة، حيث تواجدوا ميدانياً في أكثر من 107 نقاط اتصال، دعماً للجهود الحكومية، ومشاركةً في صنع تجربة استثنائية لضيوف الرحمن.وتجسد هذه المؤشرات الميدانية حجم التخطيط والدقة والاستثمار في الإنسان والتقنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُرسّخ مكانة المملكة الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتيسير أداء النسك بأعلى درجات الطمأنينة والتنظيم.