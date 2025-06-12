جسّد الحاج محمد نجيب من مصر واحدة من صور الوفاء لخالته المتوفاة قبل 25 عاماً بتأدية الحج عنها، وقال لـ«عكاظ»، خلال اللقاء به في منشأة الجمرات أثناء تأديته رمي الجمار: هيأ الله لي حج هذا العام بعد حجة سابقة قبل سنوات عدة، وهذا العام أديته عن خالتي التي توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج.. أصيبت خالتي بمرض عضال استمر معها طويلاً حتى توفاها الله قبل 25 عاماً بعمر 37 عاماً، ومن باب الوفاء وبراً بوالدتي قررت أن أؤدي الحج عنها، فهي غالية على قلبي كثيراً، ووجب عليّ أن أوفي لها بأداء الحج عنها، أسأل الله أن يتقبلها ويغفر لها ويجعل ما أصابها من مرض رفعة لها وكفارة لذنوبها.وأشاد الحاج محمد نجيب بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وقال: ما نشاهده في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شيء لا يمكن وصفه في كلمات، فالجهود تشكر عليها حكومة المملكة وكافة القائمين على خدمة الحجاج، ونسأل الله أن يزيد هذه البلاد من فضله ويديم عليها أمنها وازدهارها.