كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن بمنظومة متكاملة من الأعمال بعد أن منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج وإثراء تجربتهم الإيمانية والمعرفية.وتوسعت الهيئة في عنايتها بمختلف الجوانب التشغيلية والميدانية في المسجد النبوي من خدمات السجاد وسقيا الماء المبارك وخدمات التطييب والتعطير والتنقل عبر عربات الغولف بما يتجاوز 10 آلاف مستفيد يومياً، وتسهيل حركة الحشود البشرية وزيارة الروضة، وجاهزية خدمات التكييف والإضاءة والصوت لتهيئة بيئة تعبدية مريحة لضيوف الرحمن.كما سهّل التنظيم الجديد الذي طبقته الهيئة تفويج الزوار للروضة الشريفة؛ حسب المواعيد المحددة عبر تطبيق «نسك»، ونجح التنظيم الجديد بشكل كبير في انسيابية التفويج وتحسين مستوى تجربة الزيارة وتنظيمها وإدارتها بكفاءة.وتشمل الإجراءات تحسين مسار التفويج، وتوفير أنظمة قراءة مواعيد الزيارة، وتطوير خدمات المواعيد عبر «نسك»، إلى جانب تأهيل فريق متخصص لإدارة عملية التفويج وإدارة الحشود، وتنظيم برامج متخصصة لإثراء تجربة الزيارة لترتيب الحجوزات.طبقاً للتنظيم، مواعيد الزيارة للرجال تأتي على فترتين؛ الأولى من الساعة ١٢:٣٠ صباحاً إلى صلاة الفجر، والفترة الثانية من ١١:٣٠ ظهراً إلى صلاة العشاء. ومواعيد الزيارة للنساء الفترة الأولى فيها من الساعة ٥:٣٠ فجراً إلى الساعة ١١ صباحاً، والفترة الثانية من ٩:٣٠ ليلاً إلى الساعة ١٢ منتصف الليل.وزيارة النساء للروضة في الفترة الصباحية الدخول من الجهة الشمالية البوابة رقم 34، وفي الفترة المسائية من الساحات الجنوبية أمام باب مكة رقم 37. وأشاد كثير من الزوار بعمليات التنظيم والتفويج وسهولة تطبيق «نسك»، الذي أتاح لهم الحجز بكل سهولة لزيارة الروضة الشريفة.